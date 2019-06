De Luca attacca il Comune: "Nostri i 23mln per il San Paolo, ma si prendono meriti per farsi pubblicità!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regiona Campania, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi sui lavori al San Paolo in vista delle Universiadi: "Siamo arrivati all’assurdo che abbiamo dovuto investire 23 mln di euro per il rifacimento del San Paolo di proprietà del Comune di Napoli. Io niente voglio, ma almeno che sia riconosciuto il nostro impegno. Noi non perdiamo tempo pensando a come stampare moneta. Ci sono istituzioni che non avendo nulla da fare cercano di litigare con il sottoscritto per farsi pubblicità e poi mettono il cappello su opere e interventi finanziati dalla Regione".