De Luca denuncia: "Aspettiamo 240mln per la Regione Campania, sono ancora bloccati a Roma"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha scritto un post sui social: "Noi sosteniamo questo Governo, anche perché, con questi chiari di luna, aprire altri problemi nel Paese sarebbe da irresponsabili. Tuttavia, poniamo tre questioni chiare ed urgenti su cui sono necessarie altrettante risposte:

1) chiediamo che gli aiuti del Fondo specifico vengano estesi anche alle “Zone Rosse” della Campania (Ariano Irpino, Comuni del Vallo di Diano e altre);

2) attendiamo che il Ministero dell’Economia restituisca 240 milioni di euro appartenenti alla Regione Campania, come ha certificato la Corte dei Conti, e bloccati a Roma;

3) occorre che finalmente il Governo si decida almeno a dimezzare il divario nel riparto dei fondi per la sanità in rapporto alle altre regioni: oggi la Campania riceve in media 45 euro pro capite in meno. Vedremo nei prossimi giorni se avremo risposte a queste nostre domande".