De Maggio: “A gennaio ne cederei 4 e farei carte false per riportare Kim a Napoli”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Se il Napoli avesse ceduto Ngonge, i 18 mln di Ngonge sarebbero stati investiti su Raul Bellanova perchè lo voleva fortemente Conte. Giovedì giocherà Buongiorno con Rafa Marin in difesa, insieme a Spinazzola e Mazzocchi. Mi frulla nella testa che il tridente cambiato all’improvviso a Torino possa essere riproposto con l’eventualità di vedere Raspadori al posto di Folorunsho e l’ex Verona in luogo di Anguissa.

Lukaku? Un leader come lui il Napoli non l’ha mai avuto. Buongiorno? E’ il manifesto dell’umanità, aveva promesso ai genitori che si sarebbe laureato nonostante giocasse a calcio, ci vorrebbero più Buongiorno nel mondo del calcio. Preferisco 100 volte Buongiorno ad Osimhen. A gennaio venderei Ngonge, Juan Jesus, Zerbin ed un altro e col ricavato farei carte false per riportare Kim a Napoli. Pensate ad una difesa con Kim e Buongiorno”.