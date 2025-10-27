De Maggio: "Conte ha dato una lezione di calcio a Chivu! Lui cavalca la pressione..."

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal: “Contro l’Inter è stata una lezione di calcio di Antonio Conte a Chivu. Ve lo avevo detto la settimana scorsa che ero molto sereno, Conte cavalca la pressione e il risultato lo avete visto.

Allo stesso tempo dico che c’è un equilibrio da mantenere e avere in mente solamente una cosa: la partita di domani contro il Lecce che nasconde grandi insidie”.