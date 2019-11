De Maggio contro Gazzetta: "Si racconta Napoli versione Baghdad, ma quando ci hanno vissuto?"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal si è scagliato contro La Gazzetta dello Sport per gli articoli di ieri in cui Napoli è stata dipinta proprio come dicono gli stereotipi: "La Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni ha scritto cose brutte su Napoli, soprattutto nel racconto di Sebastiano Vernazza che scrive che Napoli è invivibile. Ma tu quando hai vissuto a Napoli che pensi che sia difficile da vivere? E poi anche Paolo Condò ha raccontato, sullo stesso giornale, di una fuga da Napoli e che nessun calciatore vuole venirci. In più c'è il solito Cruciani, che non perde occasione per dipingere male questa città. Qui sembra che si stia narrando di una Napoli versione Baghdad, secondo me si sta andando oltre. Io ho invitato tutti loro. Cruciani e Condò domani saranno nostri ospiti, mentre Vernazza ha preferito evitare".