De Maggio: "Ho un appello da lanciare alla Lega Serie A"
Oggi alle 17:40Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Voglio fare un appello alla Lega, bisogna cambiare il pallone invernale. E’ diventato un inferno seguire una partita, tornate ad un colore umano, televisivamente è un obbrobrio non avranno fatto le prove cromatiche”.