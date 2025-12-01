De Maggio: "Ho un appello da lanciare alla Lega Serie A"
Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Voglio fare un appello alla Lega, bisogna cambiare il pallone invernale. E’ diventato un inferno seguire una partita, tornate ad un colore umano, televisivamente è un obbrobrio non avranno fatto le prove cromatiche”.
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
