Zazzaroni: "Visto? La squadra è totalmente con Conte! Ricordo le parole di Bielsa..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Una partita molto matura da parte del Napoli. Difensivamente ha giocato benissimo: molto bene Buongiorno e Rrahmani, bene anche Di Lorenzo. Poi quando c'è da fare contropiede con Neres e Lang si va a nozze. Nel secondo tempo il Napoli si è coperto, non ha dato spazio alla Roma e Gasperini ha provato a inventarsi qualcosa, ma a parte il tiro finale di Baldanzi non è mai arrivato dall'altro lato.

La squadra è totalmente, integralmente con Antonio Conte. La descrizione che ha dato Bielsa di sé stesso devi applicarla totalmente a Conte. Questi allenatori hanno il terrore della sconfitta. Non pensano alla vittoria, pensano a non perdere. Bielsa dice che la sconfitta è una morte apparente. Sono 17 anni che Conte è così e non cambierà mai".