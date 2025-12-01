Ulivieri: "Conte e Allegri nati per fare gli allenatori, si vedeva già da giovani"

Renzo Ulivieri, presidente dell’associazione allenatori italiani, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il rapporto tra arbitri e allenatori è troppo eccessivo, noi allenatori dovremmo riuscire a starcene fuori dalle decisioni dei direttori di gara. Sarebbe un grande aiuto per le componenti di campo, bisogna avere un atteggiamento un pochino più tranquillo.

Non è un caso che Conte e Allegri siano primi in classifica, un mix di bravura ed esperienza, anche quando erano un po più giovani di vedeva che erano nati per fare gli allenatori”.