De Maggio: "Ho un'idea sull'esterno ripensando alle parole di Manna"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato in apertura di Radio Goal: "Il Napoli può provare a prendere Comuzzo, ma ora sapendo che il club azzurro ha incassato un bel po' di soldi, le società chiedono più del valore di alcuni calciatori, quindi non resterei sorpreso se il Napoli a gennaio non facesse nulla.

Penso anche alle parole di Conte e Manna: ben venga un grande acquisto, altrimenti si resta così. No a richieste folli, lo ha detto il ds azzurro prima di Napoli-Juve. Forse l'unica operazione possibile può essere Biraghi. Se il polpaccio di Olivera continuerà a destare preoccupazione e lo stop dovesse essere di un mese e mezzo, allora uno come Biraghi può servire".