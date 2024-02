De Maggio: "Io non avrei mai tolto Kvara, ma Calzona ha avuto coraggio e ha fatto bene!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così il pareggio contro il Barcellona nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Avevo pochi dubbi che avrebbe messo dentro Traoré al posto di Cajuste, ma quando ho visto pronto anche Lindstrom mi sono detto che sarebbe stata una bella mossa.

Il coraggio di Calzona ha portato il tecnico a sostituire Kvaratskhelia e non Politano, a sostituire anche Osimhen dopo il gol. Io non l'avrei mai fatto, ma non faccio l'allenatore. Chapeau a Calzona, complimenti a lui. Il gol di Osimhen tiene tutto aperto, la qualificazione è possibile, anche se bisognerà fare risultato a Montjuic".