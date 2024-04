De Maggio: "Manna vuole portare Lukaku a Napoli, è il preferito per sostituire Osimhen"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' lanciando un'importante indiscrezione

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' lanciando un'importante indiscrezione: "Manna e Giuntoli avevano pensato di portare Lukaku alla Juventus quest'estate. Io vi assicuro che di sicuro il primo nome per l'attacco per Manna è Romelu Lukaku. E aggiungo: se arrivasse Antonio Conte, Lukaku sarebbe la scelta assoluta per sostituire Osimhen. Più di David, più di Zirkzee. Manna vuole portare Lukaku a Napoli".