De Maggio: "Mbappé a Madrid già parla spagnolo, Osimhen 4 anni in Italia e non una parola d'italiano"

vedi letture

"Il campionissimo lo vedi anche da questi dettagli. Lungi da me dire che Osimhen non è un campione, ma Mbappé è di un altro pianeta".

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Non è una punzecchiata a Osimhen, ma devo dire che la presentazione di Mbappé che parla spagnolo mi ha fatto pensare a Osimhen che in quattro anni al Napoli non spiccica una parola di italiano.

Ho semplicemente detto che Mbappé, che è un grandissimo campione, si presenta al Santiago Bernabeu e parla in spagnolo e il campionissimo lo vedi anche da questi dettagli. Lungi da me dire che Osimhen non è un campione, ma Mbappé è di un altro pianeta. Anche Cristiano Ronaldo alla Juve? Vero. Maradona invece parlò subito italiano. Non è un attacco a Osimhen, ma è una sottolineatura sul fatto che Mbappé e Maradona sono campionissimi anche per questo".