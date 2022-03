De Maggio: "Napoli gioca il miglior calcio d'Italia, è solo un problema di pressione!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli gioca il miglior calcio della Serie A e la qualità di gioco del Napoli non ce l'hanno né Inter né Milan. Per questo il Napoli è deputato a vincere. Certo, se poi viene l'Inter, il Barcellona, il Milan e perdi o pareggi questi incontri importanti, io credo che non sia un problema di gioco, ma di pressione che la squadra avverte".