De Maggio: “Rigorini entrambi! Marotta protesta e Collu penalizza il Napoli? Discorso contorto"

Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: “Allora mi state scrivendo ancora in tanti gli arbitri, ne sento di qualunque, che adesso addirittura Collu siccome Marotta aveva protestato ieri voleva sfavorire il Napoli. Ragazzi perdonatemi, io su questa linea non mi ci trovate, è un terreno sul quale non scendo. Io ho un mio parere che può essere rispettabile o meno. Se proprio devo dirla tutta per me è quello in Napoli-Inter e quello di ieri sono due rigori che sono rigorini, non va fischiato nell'uno o nell'altro. Però questo è il mio parere, quindi io rispetto le vostre opinioni, mi auguro che voi possiate rispettare le mie.

Credo che il calcio di rigore sia una cosa molto seria e sinceramente per me non c'è né quello in Napoli Inter, né quello di ieri. Tant'è che in Napoli-Inter viene concesso e il Napoli lo segna, in Lecce-Napoli viene concesso e Milinkovic lo para. E la classifica dice che il Napoli è ancora in vetta per giunta almeno fino a questa sera da solo. Detto questo devo dire, non scendo proprio sul terreno ai complotti, no ragazzi, cioè non ci voglio neanche credere che Marotta protesta per quella decisione e allora Collu va lì per penalizzare il Napoli. Cioè veramente è un discorso troppo contorto dove non mi inoltro in questo percorso. A me piace parlare di calcio, di prestazioni, di vittorie, di Conte e dell'analisi dei singoli”.