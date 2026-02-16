De Maggio risponde a Marotta: "Parla di Cuadrado, io gli ricordo un altro episodio"

Valter De Maggio durante Radio Goal, la trasmissione da lui condotta su Raido Kiss Kiss Napoli, ha lanciato un monito: “Vorrei rispondere a Marotta e commentare le sue dichiarazioni. Marotta gode di ottima memoria e cita vari episodi. Però gli vorrei ricordare l’Inter-Juve del 2018, il fallo di Pianjc con Marotta che nel 2018 era Direttore Generale della Juve, e in quell’occasione gli audio del VAR sparirono anche. L’arbitro era Orsato.

Bisogna fare un tavolo di lavoro. Così non si può andare più avanti. Lo stesso Marotta me lo ricordo anche nelle sue proteste sul fallo di Di Lorenzo. Le cazzate di Chivu anche sono inaccettabili, il signor CC. Non sono per la gogna mediatica, però condanno Bastoni per l’esultanza dopo il secondo giallo a Kalulu”.