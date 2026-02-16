Del Genio: “Più spazio ad Alisson! Quest’anno non basta equilibrio e tattica…”

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "L’unica cosa che mi sento di dire a Conte su Alisson é che quel Mismatch con Mancini che non poteva mai tenerlo si poteva vedere prima. Non dico dall’inizio ma almeno nel secondo tempo.

La tattica è importante, l’equilibrio è importante, tenere giocatori attenti in quella zona, ma poi i gol come li facciamo? Con Alisson lì potevi anche riportare Vergara sul centro destra. Quindi Alisson poteva giocare per Politano o per Gutierrez abbassando Politano. Gli equilibri sono belli ma quando ti riesco, quest’anno devi puntare su più creatività e armi offensive perchè di certo non hai la solidità dell’anno scorso".