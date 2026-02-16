Corbo applaude i tifosi: "Non smettono di pagare, cantare e sperare. Manifesto della fedeltà"
Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, all'indomani del pareggio del Napoli contro la Roma si esprime così nel suo fondo: "Quando sembra tutto perso, il calcio insegna il contrario, tutto può cambiare, e non sempre il mercato fa rima con sbagliato. È il momento magico che il calcio regala ai cinquantamila immancabili di Fuorigrotta, che non smettono di pagare, cantare, sperare. Stupendo il "Manifesto della Fedeltà". In tre parole: Sempre con voi.
Tocca ai due acquisti scelti, voluti e portati a Napoli dalla società: ecco Alisson Santos e Giovane, altri due come Vergara un mese fa, nessuno li aspettava. Alisson Santos si consegna alla fantasia di Napoli, uno che fa sognare. Chiudono loro i conti con la Roma facendola tremare nel uno spettacolo dal titolo: la notte dei Perfetti Sconosciuti":
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
