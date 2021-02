De Maggio: "Sto con Rino, ma basta dire sempre queste due frasi!"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato: "Io sono con Gattuso, io ringhio con Gattuso, basta che dopo quattro mesi la smetta di dire sempre le stesse cose, cioè che la squadra non annusa il pericolo e non ha veleno. Altrimenti il responsabile è lui". Concetti, questi, che Gattuso ha ripetuto anche oggi in conferenza stampa.