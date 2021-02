Il solito concetto di Gattuso: "La squadra deve annusare il pericolo, facciamo fatica..."

"Cosa si aspetta dalla squadra per atteggiamento e prestazione?". A questa domanda, in conferenza stampa, Gattuso ha così risposto: "Mi aspetto di partire meglio rispetto all'andata, sapevamo bene le loro caratteristiche, ci siamo fatti sorprendere sulla profondità, in questo momento la squadra deve reggere bene, è successo pure a Bergamo con 4 gol evitabili. Dobbiamo annusare il pericolo, facciamo fatica, prima sentivo parlare della difesa con la Juve, abbiamo difeso più bassi ma ci è andata anche bene, come voglia serve di più".