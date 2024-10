De Magistris svela: "Qualcuno era contrario alla cittadinanza onoraria a Maradona..."

Luigi De Magistris, ex Sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Ho due ricordi legati a Maradona. La cittadinanza onoraria nel 2017 e purtroppo dopo la morte l'intitolazione dello stadio Diego Armando Maradona. Mi dispiace che qualche pseudointellettuale nel 2017 ebbe da ridire sul suo essere uomo in merito alla cittadinanza. Il riscatto di Napoli è avvenuto negli anni grazie ai napoletani. Quel luogo, il murales, è diventato luogo di pellegrinaggio. Prima non voleva entrarci nessuno. Adesso il tifoso di un'altra squadra si mette la maglia di Maradona e va al murales. Dal Napoli a Napoli è una connessione solidissima.

Vorrei introdurre l'argomento di come lo sport può essere un'alternativa alla violenza. Napoli ha subito la morte di Emanuele Tufano, ragazzo di 15 anni, a sua volta probabilmente ucciso da un altro ragazzo minorenne. Ci vuole un'azione migliore da parte dello Stato, una rete sociale e politica forte, che manca in città. Ma lo sport, così come la cultura, la musica e altri fattori, può essere determinante per sottrarre i ragazzi dalla strada. Il messaggio che diamo con lo sport è fondamentale. Non posso mai dimenticare un ragazzino, talento di judo, a Ponticelli. Prima faceva il corriere di droga da una parte all'altra della città. A questi ragazzi mai nessuno ha fatto capire che al posto della pistola possa prendere una chitarra o un violino.

Il Napoli? Ho visto una squadra intelligente, solida e cinica. Allunga e detta il ritmo del campionato, sono gli altri costretti a inseguirlo. Conte è molto bravo nella comunicazione. Non si nasconde, l'ho visto molto solido anche nelle prospettive, nel dire 'siamo una squadra', carica la città ma con cautela. Il Milan aveva delle assenze, certo, però sabato non aveva giocato. E il Napoli ha dominato. Il Napoli viene da un campionato di macerie e Conte non può dire che è la favorita, ma lui gioca per vincere. Sarà un campionato equilibrato e molto bello”.