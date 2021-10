De Nicola: "Questo è l'anno buono. Calzona e Sinatti? Non posso che parlarne benissimo"

La sua figura professionale manca, e tanto, al mondo del calcio oltre che al Napoli. L'ex medico sociale azzurro, Alfonso De Nicola, intervenuto a 'Club Napoli Night' in onda su Teleclub Italia, ha elogiato il lavoro di "Calzona, Sinatti e, in generale di tutto lo staff di Spalletti. Con i primi due ho lavorato per 3-4 anni. Hanno capacità di integrarsi sempre intelligentemente con calciatori e gli altri componenti dello staff e proponendo pian piano le loro idee. Non posso che parlarne non bene, ma benissimo".

L'arrivo del tecnico toscano "potrebbe essere un elemento trainante per l'ambiente azzurro e credo che questo sia l'anno buono - ha rimarcato De Nicola -. Abbiamo una grande squadra sia a livello di giocatori sia di coloro che gli sono vicino e sanno gestire certe situazioni. Il Napoli ha una grande società dal punto di vista economico e della scelta dei calciatori perché se arrivano quelli giusti e abituati a certi livelli ci sono pochi infortuni". Uno di questi è, senza dubbio, Faouzi Ghoulam che "è stato sfortunato nel secondo infortunio all'altro ginocchio. Si era ripreso bene tanto che, nel primo anno di Ancelotti, era veramente importante, ma lo sarà anche adesso - ha concluso l'ex medico sociale azzurro - perché la società ci ha puntato molto".