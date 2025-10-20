Podcast De Paola: "Conte forse non sa gestire il doppio impegno e punta più sulla Champions"

Paolo De Paola è intervenuto a Tmw Radio nel settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Direttore, da dove vogliamo partire?

"Purtroppo dobbiamo dedicare un pensiero all'immondo episodio successivo alla partita di basket tra Rieti e Pistoia. La morte dell'autista del pullman lascia sgomenti e se nel 2025 dobbiamo registrare ancora questi episodi vuol dire che c'è qualcosa di tragico nella nostra società. Coloro che hanno partecipato a questo raid devono essere assicurati alla giustizia e devono essere puniti".

Nel Napoli si può individuare qualche difficoltà?

"Qualche preoccupazione ce l'ho. Il mio dubbio è che Conte continui a non saper gestire il doppio impegno. Per esempio Buongiorno, qualora non ci fosse stato l'impegno di Champions, avrebbe giocato titolare. Ho la sensazione che i patti siano stati chiari sin dall'inizio e che la volontà sia di puntare più sul percorso europeo".

Il Milan vola in vetta dopo la vittoria sulla Fiorentina. Che fotografia si può fare di questa squadra?

"Il Milan è immagine e somiglianza del proprio allenatore. Nelle sfide precedenti si era visto un Milan più competitivo, mentre ieri si è affidato ai grandi giocatori come Modric e Leao. La squadra comunque cerca il gol e non si fa irretire quando ne subisce uno. I rossoneri restano tra i favoriti per la vittoria del campionato e il solo traguardo della Champions non può essere un obiettivo. Finora ho visto una squadra in palla e un allenatore che sta riproponendo idee che negli ultimi anni non aveva mai messo in mostra. Nelle ultime stagioni il tecnico livornese aveva fatto male, ma era stato accompagnato comunque da una stampa amica. Adesso invece può mostrare dei miglioramenti. Detto tutto questo, il rigore del 2-1 non c'era. lo non sopporto più i giocatori che si mettono le mani in faccia e che si rotolano per dieci minuti a terra. In questa classe arbitrale non si vede un miglioramento e anche il designatore Rocchi non è adeguato".

La Juventus rischia un crollo?

"Credo che questa squadra non sia allenabile, perché l'ossatura è più o meno la stessa dell'anno scorso. È una squadra anarchica che da anni, non avendo avuto né un allenatore né un direttore sportivo in grado di dare uan direzione, fa quello che vuole. La fotografia di tutto questo è Cambiaso, che è un giocatore assolutamente inutile. In occasione del 2-0 del Como ha mostrato una marcatura ridicola su Nico Paz. In difesa poi si rivede ancora Rugani, che doveva andare via da anni. Non a caso Tudor ha detto che i propri giocatori non li ha scelti. In ogni caso non può essere che questa squadra abbia lo stesso problema di equilibrio da anni ed anni. Il fatto è che i giocatori non seguono i propri allenatori, partendo da Pirlo, passando per Allegri e arrivando a Thiago Motta e Tudor".