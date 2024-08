De Paola: "Conte nervoso, se non arrivano rinforzi non è uno che le manda a dire"

vedi letture

"Cheisa? Vuol dire che c'è proprio un problema tattico per il ragazzo"

Ne L'Editoriale di TMW Radio è stato ospite il direttore Paolo De Paola.

Juve, Motta mette fuori Chiesa. Ma non era colpa di Allegri?

"Con Allegri ha litigato, anche con Spalletti non è andata bene. E' colpa di Motta che non lo vede? Per dirglielo con questa forza vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel giocatore nel porsi con gli altri e anche dal punto di vista tattico. Io dicevo lo scorso anno che Chiesa si ribellava ad Allegri affinchè la squadra rimanesse alta, ma le asperità di questo giocatore nell'inserirsi nel vestito tattico di qualsiasi allenatore sono evidenti. Vuol dire che c'è proprio un problema in Chiesa".

Ma ora come si risolve la questione?

"Ha ripercussioni anche commerciali. Se dici una cosa del genere, così lo deprezzi. Non mi sembra una grande stategia dire apertamente che non lo vuoi. Metterlo in mostra deprezzandolo, dicendo che non rientra nei piani, magari porta a prenderlo a fine mercato a un buon prezzo. Chi ci impedisce di pensare che l'agente sia già in accordi con un altro club, magari per abbassare ancora il prezzo? C'è anche questa di strategia".

Che ne pensa del ko del Napoli in amichevole?

"Conte in silenzio stampa? Troppe responsabilità su un uomo solo che non è la massima espressione della calma. Lui è così, quando perde tranquillità fa queste cose. Non si aspettava la papera di Meret e questo passo falso, anticipa i mal di pancia della stagione. Parte con l'handicap, perché è uno ex Juve, si mostra lui arrabbiato prima dei mal di pancia dei tifosi. Sta pressando ADL per il problema attacco e non solo? E' chiaro che tutto fomenta il nervosismo. Soprattutto la vicenda Osimhen è un bel punto di domanda. Io terrei comunque gli occhi aperti anche su altri giocatori. Se non arriva Lukaku e qualche altro giocatore, Conte poi non le manda a dire".