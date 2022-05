De Paola contro ADL: "Sminuisce Ferlaino, ma contano i trionfi e lui non ha spirito agonistico"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio si è soffermato anche su Aurelio

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio si è soffermato anche su Aurelio De Laurentiis: “Ragiona da manager e imprenditore, un’altra maniera rispetto allo spirito agonistico. Non lo ha proprio nelle corde. In qualche modo cerca di sminuire il periodo di Ferlaino, come se gli scudetti non facessero la differenza. Invece no, sono i trionfi che contano nel calcio. La gente di Napoli ancora festeggia e ricorda con piacere quel periodo”.