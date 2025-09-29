Podcast De Paola: "De Bruyne? Non ha ancora trovato la posizione ideale"

Ospite di Tmw Radio è stato il giornalista Paolo De Paola. Queste le sue parole rilasciate durante l'intervento all'Editoriale.

Nella serata di ieri il Milan ha battuto il Napoli a San Siro. Che risposte possiamo trarre dalla partita?

"Il Milan ha meritato e ha giocato molto bene fino all'espulsione di Estupinan. È una squadra in forma e bisogna essere onesti nell'individuare un cambiamento di Allegri nell'approccio alla gara. Chapeau a lui e al Milan, che ha in Modric un giocatore veramente fantastico. Quando si parla di fuoriclasse bisognerebbe trasmettere la sua partita di ieri, soprattutto nell'umiltà con cui ha affrontato l'ultima mezz'ora.

Questo però, viste le assenze, non è il vero Napoli, anche se Conte con grande onestà non ha cercato alibi, difendendo comunque la squadra".

De Bruyne è apparso nervoso dopo la sostituzione. Può aprirsi un caso?

"Come sappiamo Conte non porge mai l'altra guancia ai giocatori. Ricordiamo quello che accadde con Lautaro. De Bruyne comunque poteva rimanere in campo e in quel momento poteva rivelarsi ancora più utile. Più che altro la sua collocazione al momento non è ottimale. Spesso lo vediamo affiancato a Lobotka troppo arretrato, oppure quando più avanti va a prestarsi i piedi con McTominay. Deve trovare ancora la casella migliore".