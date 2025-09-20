Podcast De Paola difende il Napoli: “E’ l’unica con gioco europeo! 11 contro 11 non ha sfigurato"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Paolo De Paola.

Juve, ancora in gol Vlahovic:

"Ne deve mangiare di minestra prima di ricevere una celebrazione. Quando a fine stagione avrà fatto 20 gol, potremo dire che finalmente ha fatto il suo. E' anche un dovere morale nei confronti dei 12 mln che guadagna. E' il minimo sindacale segnare gol per uno come lui. Vedremo a fine anno la continuità e la grinta. Un campione deve essere un continuo negli anni".

Un bilancio delle italiane in Champions?

"Ho letto molte critiche da Napoli, perché non è stata una squadra matura. Non le condivido certe critiche. Il Napoli è l'unica che ha un gioco europeo e nei primi 20' si è visto un buon equilibrio. 11 contro 11 non ha sfigurato, anzi. Chapeau, perché senza l'espulsione avremmo visto una bella partita".

Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?

"E' un ragazzo in campo, ma deve trovare il gol. Sennò si finisce come Camarda...Non voglio essere cinico, ma quando ci entusiasmiamo per un giovane che può diventare un campione, dobbiamo aspettare che faccia gol".