De Paola, ex dir. Tuttosport: "Il Napoli non può ripetere il passo indietro già fatto l'anno scorso"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: “Ho sensazioni positive per l’Inter. Dopo il dominio della Juve degli ultimi anni, il pronostico è un po’ controcorrente ma temo sportivamente parlando la concretezza dell’Inter. L’impiego di Higuain o Dybala sarà fondamentale per le sorti della Juve: con Dybala i bianconeri perdono concretezza. Ho la sensazione che questa Inter abbia ormai acquisito un quid particolare che mi dà fiducia anche per il futuro. Non siamo dei pazzi a sbilanciarci e dire che questa gara sarà molto importante per le sorti del campionato.

Napoli all’ultima spiaggia col Torino? Zazzaroni ha spirito pindarico, spesso gli piace volare da un punto all’altro, ma mi fido di Antonio Giordano e se ha scritto queste cose probabilmente avrà le sue basi. Io non credo che uno sia così matto da esporre una tesi del genere senza avere un minimo di cognizione di causa, specialmente se si toccano argomenti che possono destabilizzare i rapporti. Che attorno a tante situazioni, da Insigne al calciomercato, ci sia stato qualche piccolo screzio non è un mistero. Tutto poi soggiace ai risultati e il quadro diventa un po’ più chiaro. Il Napoli l’anno scorso ha fatto un passo indietro rispetto a Sarri e se dovesse ripetersi una stagione simile, c’è qualcosa su cui riflettere.

Milan? Le frasi del figlio di Boban fanno pensare che si sia discusso di un possibile esonero di Giampaolo. Credo che tanti personaggi della dirigenza non vadano molto d’accordo tra loro. In un momento così oscuro, c’è anche qualche difetto di comunicazione. Tutto questo mi lascia il dubbio che la scelta dell’allenatore non sia stata appieno condivisa. La squadra, inoltre, mi dà l’impressione di non seguire l’allenatore”.