De Paola: "Immagino ADL euforico. Champions non è così irraggiungibile..."

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Liverpool-Napoli non ha i crismi della sconfitta, non esageriamo. Gli azzurri sono stati esemplari per 90' minuti. Al massimo si può recriminare qualcosa sull'attenzione dei difensori sui due corner, ma questo risultato non lascerà alcun strascico in vista di Bergamo. Lo stesso Spalletti l'ho visto rilassato, si è goduto per la prima volta in Champions questo primo posto nel girone. Il Napoli ha tenuto testa al Liverpool senza addirittura strafare. I complimenti di Klopp valgono tanto, ma ho solo paura di una cosa: l'ambiente del calcio è strano, non vorrei che questa sconfitta apra a tante critiche ingenerose verso il Napoli e l'allenatore. Spalletti è un uomo scomodo, non ha mai lasciato tante simpatie nonostante i capolavori compiuti e questo non vorrei gli si ritorcesse contro al primo errore. Luciano è stato bravo nel non creare nuovi senatori nell'ambiente e nello spogliatoio, per lui tutti devono stare allo stesso livello.

De Laurentiis? Me lo immagino assolutamente euforico dopo questo risultato di primato nel girone. Spesso l'ho criticato per i suoi comportamenti verbali, ma non per il suo lavoro. Persino i tifosi che hanno contestato la squadra una lezione l'avranno ricevuta, ma mi aspetto anche una mano tesa da parte del presidente. La questione della pizza, il rinfacciare la rinascita dalla Serie C... Certe cose non hanno aiutato a creare un buon rapporto con la piazza, bisogna ammetterlo. Gli obiettivi del Napoli? La Champions non è poi così grande e irraggiungibile... Il calcio è strano, le eccezioni possono sempre esserci".