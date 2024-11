Podcast De Paola: "Kvara risolva il problema contratto e trovi la giusta posizione in campo!"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

"Se mi chiedi quali sono le squadre con maggiori margini di crescita in vetta alla classifica ti dico Napoli e Juventus. Conte si sta adattando, è una squadra nata per fare il 4-3-3 e sta imponendo questo 3-5-1-1 che non rende il Napoli fluido. La Juve sta facendo i conti con le critiche continue, Motta sta facendo di necessità virtù e non stiamo vedendo il Motta del Bologna. Manca quel centravanti di movimento che non si vede in Vlahovic e non si sta vedendo in Weah, che però sta facendo dei passi in avanti. Motta deve passare al 4-3-3, stiamo ipotizzando il ritorno di Nico Gonzalez come il messia ma chi togli per farlo giocare? È meglio forse avere maggiore predisposizione offensiva e a quel punto puoi sbloccarti, ma sicuramente serve un cambiamento di modulo. Ieri sono venuti meno Koopmeiners e Thuram, il resto della squadra ha girato”.

Questo Napoli quanti margini di miglioramento ha?

“Credo che il Napoli possa crescere tanto, specialmente in due interpreti che sono Kvara e Politano. Il georgiano deve risolvere questo mal di pancia del contratto e poi trovare la posizione giusta in campo. Politano invece sta giocando in un ruolo che non è il suo, o ci si adatta al telaio a disposizione o serve un passaggio deciso al 3-5-2 grazie ad alcune mosse di mercato. Ho la sensazione che il Napoli sia ancora un cantiere aperto, sta vincendo partite nonostante le difficoltà e penso questo sia tutto merito di Conte”.