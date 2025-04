Podcast De Paola: "La differenza tra Napoli e Inter è Conte! Inzaghi è staccato dalla squadra..."

vedi letture

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto ne L'Editoriale di TMW Radio: "Inter? Lascia, contrariamente a quanto leggo, un giudizio sospeso. Si può dire di crisi e fallimento, ma l'Inter è in corsa per vincere la Champions. E di fronte a una cosa così colossale pronunciarsi ora è sbagliato, anzi imprudente. L'Inter sta abbandonando per strada altri obiettivi, ma se c'è la Champions di mezzo vorrei vedere gli stessi giudizi se dovesse alzare quella coppa".

Il Napoli forse però ha i ricambi nei ruoli giusti rispetto all'Inter:

"I giudizi rimangono influenzati dai risultati. Una cosa è fondamentale e la differenza è tutta in Antonio Conte. Non vedo nell'Inter questo legame fortissimo tra i giocatori e l'allenatore, cose che vedo nel Napoli nonostante le polemiche e le sfuriate di Conte. Si è creato comunque un clima sano tra allenatore e tecnico. Inzaghi è sembrato staccato dalal squadra, Conte non lo è mai stato. Se dovesse vincere lo Scudetto, a Napoli dovrebbero fare un monumento a Conte. Non capisco perché questo ambiente critichi un allenatore che li porta a vincere, è successo a Spalletti e ora a Conte. Un po' di prudenza servirebbe sempre".

Napoli trascinato letteralmente da McTominay:

"Ha inciso soprattutto con otto gol, producendo 19 punti. La sua incisività in rapporto ai gol segnati è pazzesca. Lautaro, Lukaku, hanno inciso molto meno di lui. E' stato pagato 30 mln, è un acquisto importante che sembrava non valesse quella cifra. E invece per come sta incidendo vale di più. La valorizzazione dei giocatori dipende dagli allenatori. Ad esempio non credo che la rosa del Milan non è così scarsa in rapporto ai risultati e al gioco che stanno producendo, stessa cosa dicasi per la Juventus. Molto ormai nel calcio moderno dipenda dalla qualità dell'allenatore nel mettere bene i giocatori in campo".

Ora l'Inter in Champions contro il Barcellona. Cosa serve per rimanere in corsa su tutte le competizioni oggi?

"L'alibi lo dobbiamo togliere alle grandi squadre di non essere competitivi su tutti e tre i fronti. Bisogna accettare che alcune squadre paghino lo scotto e sappiano fare di necessità virtù nei momenti di crisi. L'Inter ha sicuramente un fatturato diverso da certi squadroni, ma a livello di punteggio è una squadra che sta dando soddisfazione. Oggi l'allenatore fa molto più la differenza di prima. Il calcio italiano ha bisogno per vincere della completezza di un allenatore, che è soprattutto carisma e capacità di entrare nella testa dei giocatori. E a livello italiano, Conte è eccezionale, Inzaghi un po' meno. Conte paga lo scotto in ambito internazionale di questa sua irruenza ma non in campionato, perché è conscio dei limiti della propria rosa e abbandona alcuni fronti, come abbiamo visto quest'anno. Nessuno come Conte sa misurare le energie in rapporto al traguardo da conseguire. Va detto che l'Inter è stata svantaggiata dal calendario in questo periodo, non prendiamoci in giro. Oggettivamente l'Inter ha avuto un calendario negativo".