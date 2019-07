De Paola: "Mercato della Juve sulla carta spaventoso, squadra che fa paura. Vediamo l'impatto di Sarri..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli lo metto al secondo posto quest’anno, come l’anno scorso. Non pensavo riuscisse ad arrivare secondo lo scorso anno e invece mi ha sorpreso Ancelotti perché ha tenuto bene la squadra. Certo nonostante la bravura del tecnico è stato fatto un passo indietro vista la stagione, ma quest’anno il Napoli può contare sulla continuità tattica. Il mercato della Juve sulla carta è spaventoso perché ha creato una difesa di ferro, il centrocampo con quei due è incredibile e se arrivasse anche Lukaku, questa Juve sulla carta farebbe davvero paura. Poi, bisogna vedere l’impatto Sarriano che generalmente ha un inizio lento, ma poi quando carbura non si ferma".