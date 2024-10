De Paola: “Napoli talmente da Scudetto che si è allenato nel secondo tempo col Monza!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli si è sistemato con una difesa a 4 e aggiustando qualcosina in corsa. Questa squadra è talmente in corsa per lo Scudetto che si è concesso il lusso di allenarsi nel secondo tempo col Monza. Conte parlottava con i difensori e ha colto persino quell’occasione per migliorarsi. Ha sperimentato la sicurezza dei suoi uomini in difesa e ha funzionato, tenendo botta alla pressione del Monza. Questi sono dettagli che solo una squadra da Scudetto può permettersi.

La Juventus? La difesa sta superando anche i numeri di Allegri, non ha sbandamenti in fase difensiva. Solo il Napoli ha messo realmente in difficoltà i bianconeri, poi ha sempre mostrato una sicurezza impressionante. Napoli e Juve sono le migliori squadre in ascesa, più arretrate le due milanesi e lo dice anche la classifica. Gli azzurri forse hanno mostrato anche qualcosa in più rispetto ai bianconeri.

Il Napoli ora ha una rosa talmente ampia che supera anche quella dello Scudetto 2023. McTominay, Gilmour, Neres… Ci sono tanti giocatori che possono entrare e fare la differenza. E poi tutti i titolari hanno la grinta e la voglia di fare la differenza, penso a Politano e agli altri della vecchia guardia che sembrano rivitalizzati. Da parte di Conte c’è la voglia di investire tutti di responsabilità. Kvara nervoso? Non l’ho notato, ma è chiaro che la situazione contrattuale dietro c’è e non va ignorata. Il Napoli è chiamato a fare uno sforzo per tenerselo stretto, ma l’entourage del calciatore deve essere tranquillo e non fare pressioni che arrecano danno a tutti, in primis al ragazzo. Ci vorrebbe un po’ di senso di gratitudine”.