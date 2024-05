De Paola: "Scelte economiche alla base dei problemi. Spalletti faceva da collante"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Come va giudicata questa stagione del Napoli che rischia di rimanere senza coppe?

“Aspettiamo di vedere cosa succederà da qui a fine stagione, ma sicuramente c’è uno scollamento grande tra giocatori e società. I giocatori non sentono più un rapporto con la società, si parla di almeno altre 3-4 partenze oltre a quello di Osimhen e Zielinski e questo è il motivo della rottura del Napoli. Sono state scelte economiche che hanno portato alla rottura del rapporto. Solo Spalletti ha saputo fare da collante in casa Napoli, tutti gli altri allenatori non sono riusciti a incidere e a conquistare lo spogliatoio”.