De Paola: “Visto Juve-Inter? Il Napoli oggi fa un altro sport! Con il City sono molto ottimista”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Il Napoli oggi fa un altro sport rispetto alle altre del campionato italiano… Ha un approccio diverso, ha un gioco ben stabilito e un’identità chiara. Cerca sempre il gol, limitando il gioco avversario in maniera efficace. Juventus-Inter è stata esempio di questo: oggi non ci sono squadre in Italia all’altezza del Napoli, perché queste due dovrebbero essere le principali antagoniste. Il Napoli ha un gioco già europeo e lo vedremo anche col City. Il City è ancora una delle migliori squadre al mondo, quindi non esageriamo con i pronostici. Sarà un test validissimo per capire la crescita di questo Napoli. La sconfitta non pregiudicherebbe il cammino in Europa. Sono molto ottimista.

Hojlund? Conte alla fine della partita lo ha quasi redarguito. Questo per dire che non c’è tempo per la celebrazione, ma serve subito pensare a cosa serve per migliorare. È questa mancanza di rilassamento la vera forza di Conte. Fa benissimo a non accontentarsi, è insoddisfatto di quel gol finale che non doveva.

L’Inter? Ha dei problemi di mentalità, ha perso tantissimo con Chivu in panchina. Deve recuperare quella condizione mentale vista con Inzaghi. Contro la Juve è venuto fuori un atteggiamento quasi sfiduciato nei confronti della vittoria. I giocatori ne stanno risentendo e si vede. L’Inter è frustrata dalla mancanza di risultati”.