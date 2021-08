De Zerbi e la Superlega: "Ho detto allo Shakhtar che se fosse entrato me ne sarei andato"

In una lunga intervista concessa a Sassuolonews.net, l'ex allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è tornato a parlare del suo sfogo alla vigilia di Milan-Sassuolo dello scorso anno, che coincise con la fondazione della Superlega. Il tecnico, che venne attaccato dopo le sue parole e la scelta di un club come lo Shakhtar Donetsk, ha voluto rispondere alle accuse ricevute: "Mi sono state dette queste cose senza sapere che allo Shakhtar avevo detto, prima di firmare, che se si fossero uniti alla SuperLega sarei andato via! Quando fai le cose le fai senza pensare alle conseguenze. Quelle cose dette prima di Milano le ho dette perché le pensavo e le penso ancora.

Non ce l'avevo con i tifosi, con l'allenatore o con i giocatori del Milan perché non c'entravano, ce l'avevo con un modo di pensare che non è un modo di pensare, dal mio punto di vista, corretto. Ogni tanto penso che ci sia bisogno di esporsi, almeno nelle persone che rappresentano dei ruoli di responsabilità. Io ero l'allenatore di una squadra provinciale che andava a giocare sul terreno di gioco di una squadra che aveva aderito alla SuperLega ed era giusto, secondo i parametri della mia educazione, che mi esponessi, dicendo quello che pensavo. 'T'immagini la faccia che farebbero' non l'ho nemmeno pensato: lo dico e poi vediamo".