De Zerbi teme ancora la partenza di Boga: "Non ho ricevuto rassicurazioni dalla società"

Il Sassuolo terrà i tutti suoi big? L'allenatore neroverde, Roberto De Zerbi, al termine del match pareggiato col Cagliari ha risposto alla domanda di mercato dei colleghi di Sky Sport: "Non ho ricevuto rassicurazioni dalla società ma è questione di abitudine. Siamo una delle poche squadre che ha ricevuto diverse richieste per i nostri giocatori, dobbiamo viverle come gratificazioni e i giocatori come eventuali possibilità ma senza mai trascurare il club che ci dà da mangiare e ci mette in vetrina portandoci in nazionale. Quando passi per le prime volte per queste cose è normale soffrirle".