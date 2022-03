Debacle Juve, Adani concorda con Allegri: “Buona gara contro il Villarreal”

"La Juventus ha delle qualità superiori al Villarreal, all’Ajax, al Lione e al Porto che l’hanno eliminata in questi anni”.

TuttoNapoli.net

Ospite della BoboTv su Twitch Daniele Adani ha commentato l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Villarreal: “Sono d’accordo quasi al 100% con quanto detto da Allegri quando parla di buona partita, con la squadra che non ha avuto la lucidità di rientrare in partita dopo lo svantaggio. L’approccio è stato aggressivo alla partita da parte della Juventus. Tanto che la squadra ha costruito in più modi, con il Villarreal che non ha creato pericoli per un tempo intero. Il gioco non mi è dispiaciuto. La traversa di Vlahovic, in più, mi ha ricordato Van Persie. Il punto è che tutto questo non è bastato. La Juventus ha delle qualità superiori al Villarreal, all’Ajax, al Lione e al Porto che l’hanno eliminata in questi anni”.