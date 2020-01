Del Genio: "A Napoli un delirio criticare il secondo posto, a Dimaro dichiarazioni pericolose..."

Paolo Del Genio, giornalista de Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'ultimo decennio in casa azzurra: "Il Napoli deve andare avanti per la sua strada, stiamo commentando un decennio ottimo. Le dichiarazioni di Dimaro erano pericolose, troppo entusiasmo. A Napoli devono arrivare giocatori che devono fare i migliori anni della loro carriera, non si è ragionato cosi lo scorso anno a differenza di quanto fatto in passato quando poi si è fatto bene. Si è arrivato a criticare anche il secondo posto, un delirio collettivo. Ancelotti si è trovato in una situazione di confusione, l'ha creata anche lui per carità".