Del Genio: "Altro che 4-3-3, il Napoli ha i giocatori giusti per il 4-2-3-1"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: "De Laurentiis legge i messaggi dei tifosi, posso dirlo con assoluta certezza. Detto questo, poi dobbiamo anche pensare che è un bombardamento perché gliene arriveranno duemila, tutti con tese diverse. La maggioranza dei tifosi non voleva Allegri, ma non funziona così. Non è che se la maggioranza dei tifosi non vuole una cosa poi quella cosa non si fa perché decide il presidente.

Allegri col 4-3-3? Bisogna andarci convinti, se vorrà farlo. Perché se invece dobbiamo fare un finto 4-3-3, a quel punto meglio fare altro. Dal momento che ci sono De Bruyne e Vergara, che fatico a vedere da mezzali, io andrei col 4-2-3-1. Col 4-2-3-1 gli esterni non li tocchi, i centrocampisti riescono a fare bene anche a due, da Gilmour e Lobotka a McTominay, e metti uno tra De Bruyne e Vergara dietro la punta. Secondo me ci sono tutti i giocatori giusti per fare il 4-2-3-1, che è il sistema di gioco più vincente in giro per l'Europa".