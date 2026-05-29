Rivoluzione Milan, Sabatini attacca: "Non era il caso di prendere prima i sostituti?"
TuttoNapoli.net
Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del podcast 'Te ne intendi di calcio' ha attaccato il Milan
Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del podcast 'Te ne intendi di calcio' ha attaccato il Milan: "Il Milan è arrivato quinto, tutti via, e la Juventus è arrivata sesta e restano tutti: perché? Non vi rendete conto che le cose vanno programmate? Lasciamo stare la Juventus, che un minimo di programmazione l'ha avuta. Ma al Milan, prima di mandar via tutti, non era il caso di prendere qualcuno?
In questo momento a Casa Milan non c'è più l'amministratore delegato, non c'è più il capo scout, non c'è più l'allenatore e non c'è più il direttore sportivo. C'è Ibrahimovic in giro per l'Europa, ma sta raccattando dei 'no', come quello di Iraola. E ora torna a Rangnick? Ma dai…".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Accordo col Napoli? Allegri si fa una risata: "Io toglierei la notizia..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
In primo piano
Italiano deluso, Venerato svela tutto: “Accordi totali, si libera e sapete poi cosa gli hanno detto?”
Antonio NotoTuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com