Rivoluzione Milan, Sabatini attacca: "Non era il caso di prendere prima i sostituti?"

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Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del podcast 'Te ne intendi di calcio' ha attaccato il Milan

Sandro Sabatini, giornalista, nel corso del podcast 'Te ne intendi di calcio' ha attaccato il Milan: "Il Milan è arrivato quinto, tutti via, e la Juventus è arrivata sesta e restano tutti: perché? Non vi rendete conto che le cose vanno programmate? Lasciamo stare la Juventus, che un minimo di programmazione l'ha avuta. Ma al Milan, prima di mandar via tutti, non era il caso di prendere qualcuno?

In questo momento a Casa Milan non c'è più l'amministratore delegato, non c'è più il capo scout, non c'è più l'allenatore e non c'è più il direttore sportivo. C'è Ibrahimovic in giro per l'Europa, ma sta raccattando dei 'no', come quello di Iraola. E ora torna a Rangnick? Ma dai…".