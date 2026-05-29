Sabatini: "Sbaglia chi dice che il calcio di Allegri è superato! Sa come si gioca bene..."

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Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso de 'Il calcio della sera', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso de 'Il calcio della sera', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Una squadra e un ambiente come Napoli ti consumano, ti succhiano tutte le energie se sei una persona onesta come lo è Antonio Conte. Allegri è un allenatore assolutamente affidabile, solido, così come serve essere a Napoli. Quindi è una scelta per me molto felice. È veramente sbagliato dire che Allegri è superato. Lui gioca un calcio molto solido, molto attento, però questo non significa che non si possa giocare bene in questa maniera”.

“Su questo Max Allegri lo dobbiamo dire: in tutta la sua carriera ha gestito fior di campioni, anche molti prima di far diventare campioni. Io non sarei in nessun tipo di perplessità su quest’allenatore che per me oggi, in una situazione complessa e complicata, è la scelta migliore che si possa fare. Oggi a Napoli è assolutamente condivisibile la candidatura e la scelta di Allegri se sarà fatta”.