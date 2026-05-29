Allegri contestato, Zazzaroni: “Siamo al delirio, non riconosco più Napoli!”

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Allegri? Stiamo veramente al delirio, io non riconosco Napoli. Con i social siamo arrivati alle petizioni contro gli allenatori ancora prima che arrivino. A uno può non piacere Allegri, ci sta, ma non si può cancellare quello che ha vinto. Parliamo di uno che ha fatto quindici qualificazioni in Champions League. Non viene a Napoli per arrivare secondo, viene per vincere.

“Mourinho torna al Real Madrid perché Florentino Perez vuole tornare a vincere. Ancelotti venne ripreso perché ha vinto tutto. A me piacciono gli allenatori vincenti. Ha 58 anni, non è finito. La gente dimentica troppo in fretta quello che ha fatto. Temevo per Vincenzo Italiano perché sarebbe stata la sua prima vera esperienza in una piazza che ha appena vinto e che pretende subito risultati. Alla seconda sconfitta lo avrebbero demolito. Questi tecnici sono abituati a convivere con certe dinamiche.

Milan? Il problema è che in questo momento non c’è ancora chi possa chiudere definitivamente la risoluzione del contratto. Sono dinamiche normali nel calcio. Nel calcio può succedere di tutto. Basta un imprevisto e cambia completamente lo scenario”.