Bellucci difende Allegri: "Col Milan ha fatto male solo nell'ultimo mese"

vedi letture

A Stile Tv, nel corso della trasmissione ‘Salite sulla giostra’, è intervenuto Claudio Bellucci, compagno di Allegri al Napoli

A Stile Tv, nel corso della trasmissione ‘Salite sulla giostra’, è intervenuto Claudio Bellucci, compagno di Allegri al Napoli: "Allegri al Napoli? Sicuramente la società, vista la scelta, ha puntato su una gestione più sicura e di esperienza, perché se i due allenatori che erano rimasti che avrebbero potuto allenare il Napoli erano Italiano e Allegri, due allenatori completamente differenti, non penso sia stata una scelta avventata, ma ponderata: Italiano, giovane anche se ha ottenuto ottimi risultati; Allegri con esperienza ma che, possiamo dirlo, ha fatto giusto l’ultimo mese male con il Milan, perché gli obiettivi più o meno li ha sempre raggiunti con le squadre, poi si può discutere il modo, ma non si può dire che è un allenatore che non ottiene i risultati, parliamo di un allenatore serio.

Dopo Conte magari c’era bisogno più di una continuità sotto il profilo dell’esperienza e della gestione. Con italiano si poteva fare un progetto di qualche anno in più, però gestire Napoli, soprattutto all’inizio quando magari non arrivano i risultati, gestire la piazza di Napoli non è semplice. La piazza voleva altro e questo fa pensare che una società sceglie per conto proprio. Mi ricordo anche quando Gasperini arrivò a Roma, tutti gli striscioni a Trigoria “Gasperini non ti vogliamo”, poi come al solito i risultati mettono a posto tutto. Il Napoli adesso siccome è nell’élite del calcio italiano da un po’ di anni – a parte la stagione disgraziata tra i due scudetti – ci si aspetta che arrivi minimo nelle prime 4 e passi il girone grande della Champions. Italiano sarebbe stato secondo me adatto perché lo vedo come uno che vive la partita come poteva viverla Conte dalla panchina, è uno che non lascia niente al caso, è un martello. Come gioco però siamo un po’ agli antipodi tra Allegri e Italiano; quindi, magari questo nella scelta dell’allenatore avrà prevalso, non so dire perché dopo che si è liberato Italiano dal Bologna si pensava che si sarebbe annunciato il suo arrivo a Napoli.

Convivenza Allegri-De Laurentiis? Allegri è molto bravo nella comunicazione, anche se si dice che abbia discusso con Ibrahimovic, in sala stampa non è mai trapelato niente perché rimane sempre calmo e tranquillo, anche se sappiamo che ha un carattere da livornese di grandissima personalità e quando c’è da dire una cosa non si tira indietro. Però è bravo a ripresentarsi in sala stampa e non far trapelare niente, questo è da grande allenatore da grande squadra".