Del Genio: "Amichevoli estive contano zero, pure se il Napoli avesse vinto 6-0".

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Il primo ragionamento da fare è sull'esperienza di tanti ritiri. Le prestazioni ed i risultati dei test estivi non contano. Hanno incidenza zero. Detto questo, se vogliamo parlare della partita è stata deludente, giocata male, ma non è un'indicazione... se avesse fatto 6-0 non significa comunque nulla. Sono allenamenti".