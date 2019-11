Del Genio: "Appena ci sono difficoltà, la mia categoria tira fuori Al Thani e giocatori aggrediti ad ogni angolo di strada"

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kiss Kiss Napoli in merito agli ultimi rumors provenienti dall'Inghilterra che vogliono lo sceicco Al-Thani pronto a prelevare il club di De Laurentiis: "Devo fare una critica alla mia categoria perché vedo un giornalismo assurdo. Dopo qualche risultato negativo ora sembra che la società stia per essere venduta, i giocatori vengono aggrediti ad ogni angolo di strada. Si forzano determinate cose. Magari la società verrà venduta quando le cose vanno bene e nessuno se lo aspetta, ma viene fuori questo rumors quando le cose non vanno bene"