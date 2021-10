Del Genio: “Arbitri? Spalletti parli sempre degli episodi a fine partita!”

Nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli Post Partita' su Tele A, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Spalletti deve parlare sempre degli episodi dopo le partite, sempre. Il segnale negativo non arriva dal campo, dalla prova positiva, ma dagli episodi e quanto accaduto. Ieri poteva chiedere perché non sono andati al VAR su Anguissa? Siamo nelle sue mani ed avrebbe sicuramente le parole giuste per parlarne e rimarcare gli errori. Non so se arriverò a Spalletti, se il Napoli ci ascolta, ma una strada sono le conferenze pre partita ed i colleghi che ci ascoltano e che partecipavano, per favore fategli una domanda in merito".