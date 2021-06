Del Genio: "Arrivato il Tottenham, Gattuso ha alzato la posta con la Fiorentina. Che brutto comportamento!"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per parlare di Rino Gattuso nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Una cosa certa c'è ed è che non abbiamo più voglia di sentire persone che ci fanno la morale su come si deve comportare il calcio. Quando dimostrano che loro sono perfetti dal punto di vista comportamentale ci togliamo il cappello. Invece Gattuso non è quello che si comporta meglio, non può fare la morale a De Laurentiis che fa dei sondaggi per altri allenatori. Sono brutti i comportamenti avuti da Gattuso con la Fiorentina perché appena è arrivato il Tottenham ha alzato la posta con la Fiorentina tramite Mendes".