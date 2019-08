Del Genio: "Assurdo giudicare in base al Barça, il Napoli della Champions non è quello!"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "C'erano almeno 4-5 giocatori in campo che non saranno mai in campo nelle partite importanti e quelle di Champions League, probabilmente neanche più giocheranno in azzurro. Vanno valutate le cose bene. Il Barcellona è superiore, inoltre il Napoli non è quello. Il poker blaugrana non ha spostato di una virgola le valutazioni che il club deve fare e sta facendo sul mercato. E' assurdo pensare che ci volesse una sconfitta col Barcellona per determinare il mercato".