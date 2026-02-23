Del Genio attacca: "Vogliono buttare il Napoli fuori da tutto! I vertici festeggerebbero"

Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Canale 8, ha attaccato gli arbitri per i gravi errori commessi ai danni del Napoli: "Quando c’è il fallo si fischia, allora se per Chiffi commette fallo Hojlund, perché non fischia? Se fai finire l’azione e hai il dubbio e dopo il gol fischi, lì è obbligatorio andare al VAR. Devi chiederlo tu stesso di andare a rivederla con calma, e vedere che la tua prima idea di non fischiare era giusta. Tutte queste cose messe insieme fanno pensare male! Non c’è niente da fare!

Non possiamo continuare con la cavolata del sono scarsi, ma scarsi di che?! Per 90 minuti tengono le partite in mano, sono bravissimi secondo me, sono dei grandi arbitri. Però evidentemente sanno da che parte tira il vento e se quest’anno dovessero riuscire nell’impresa di buttare il Napoli fuori dalla Champions, festeggerebbero perché c’è questa volontà! Secondo me non ci riusciranno perché il Napoli con l’Atalanta ha fatto una grande partita e ora rientrano dei calciatori. sarà molto difficile. Ma c’è in questo momento della storia del calcio italiano, con due Scudetti in tre anni, c’è questa volontà di buttarli fuori da tutto”.