Del Genio: "Basta paragoni con l'era-Spalletti! Squadre simili? Osimhen sposta 25 punti..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la sconfitta del Napoli con la Lazio nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Perché ho dato 4,5 a Lukaku? E' difficile dire se viene prima l'uovo o la gallina. Non si saprà mai se è colpa di Lukaku o la squadra non riesce a metterlo nelle condizioni di giocare bene. Tocca pochi palloni, qualcuno lo tocca banalmente e non c'è mai una giocata illuminante. Sui cross non arriva, anche qui c'è da capire se per colpa sua o perché i cross non sono buoni.

Molti hanno fatto dei paragoni con due anni fa, partendo da un dato vero ma anche sbagliato: otto undicesimi hanno vinto lo Scudetto. Ma uno di quei tre che mancano è Victor Osimhen, uno che ti dà 20-25 punti a stagione. Due anni fa Osimhen ha fatto 26 gol e la maggior parte di questi 26 gol erano il primo gol della partita, quello che la sbloccava, e questo cambia tutto".